Військовий експерт розповів, чому ЗСУ важливо провести успішні контрнаступи до середини вересня

Саме до цього періоду дозволятимуть і будуть сприятливими погодні умови. Адже потім може початися період дощів. Це ускладнить просування війська.

Таку думку висловив "Обозревателю" військовий експерт Владислав Селезньов.

"Можна буде використовувати лише дороги з твердим покриттям. По полях їздити буде неможливо. Техніка грузне, проводити активні дії в таких умовах не можна. Плюс це до певної міри акцент і привернення уваги наших західних партнерів. Ми знаємо, що "Фактично з середини липня і весь серпень вся західна еліта йде у відпустки. Нам дуже важливо мати на цей період достатньо сил і коштів, які ми отримуємо в рамках військово-технічної допомоги від наших країн-донорів та партнерів", - пояснив Селезньов.

До слова, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що вирішальними мають стати три-шість тижнів. Мовляв, це критичні терміни звільнення територій України. Експерт каже, що такою заявою глава держави зрозуміти міжнародним партнерам: доки вони відпочиватимуть, українські військові видавлять ворога якнайдалі.

Втім, наголошує Селезньов, для цьогопотрібна певна кількість озброєння, снарядів до нього та інші засоби вогневого впливу на окупантів.

"До моменту виходу вас із відпусток ми вже матимемо необхідні результати. До речі, це повністю корелюється з попередніми заявами керівника ГУР генерала Кирила Буданова, який говорив, що весь світ ближче до середини серпня побачить дивовижні зміни, реалізовані ЗСУ, пов'язані з переломом у ситуації під час російсько-української війни", - каже експерт.

Нагадаємо, російські окупаційні війська наразі можуть провести лише дві значні наступальні операції в Україні. Американські аналітики Інституту вивчення війни вважають, що одна спроба - захопити Сіверськ, інша - наступ на Бахмут.

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