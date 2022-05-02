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Військовий експерт розповів, ким Росія може компенсувати втрати у війні проти України

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Військовий експерт розповів, ким Росія може компенсувати втрати у війні проти України

Getty Images

Росія несе колосальні втрати свої армії у війні проти України.

Аби поповнити лави, Путін може відправляти воювати проти України строковиків, яких щойно призвали, після 2-3-місячного курсу підготовки.

Про це розповів військовий експерт Владислав Селезньов в інтерв'ю OBOZREVATEL.

"Фактично всі бази, арсенали, склади та військові частини на території Криму, все, що може рухатись, все, що може воювати, відправлено на фронт. Втрати 126-ї Горлівської гвардійської бригади, що дислокується у Перевальному, є колосальними. 75% особового складу батальйонних тактичних груп, які сформовані на базі цієї бригади та воювали у Херсонській області, знищено", - сказав він.

За його словами, зараз Росія проводить певні заходи щодо доукомплектації своїх військ, але це процес нешвидкий.

"Я думаю, що місцеві ресурси, на які зараз може орієнтуватися Путін, за умови, що він не оголошуватиме загальну мобілізацію, – це військовослужбовці строкової служби. Від 1 квітня в РФ розпочався призов. З великою ймовірністю ці строковики, пройшовши 2-3-місячний курс підготовки, ближче до липня будуть поставлені до лав і заповнять ті ваканти, які утворилися в російських військах внаслідок загибелі або поранення російських солдатів", - пояснив експерт.

Нагадаємо, за добу ЗСУ на півдні Україні знищили 35 окупантів.

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