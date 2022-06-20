Військовий експерт розповів, коли армія диктатора Лукашенка може бути готовою до наступу

Білорусь подовжила до 8 липня навчання своїх військових.

Після цієї дати буде відомо, що самопроголошений диктатор Олександр Лукашенко буде робити з цими мобілізованими.

Так військовий експерт Олег Жданов в ефірі національного телемарафону відповів запитання про те, чи може відбутися наступ Білорусі на західні області України до завершення навчань чи після них.

За його словами, після 8 липня буде відомо, чи вони поїдуть додому, чи залишаться для підготовки і проведення бойового лагодження у складі підрозділів. Тоді можна буде розмірковувати: наскільки готова армія і коли вона буде готова.

"Восьмого липня закінчаться відмоблізування і розгортання збройних сил. Але це ж люди, як прийшли з "гражданки", яких треба поставити у стрій, вручити їм техніку, озброєння і потім ще підготувати цей резерв відмобілізованих. Це буде тривати місяць або два - не менше. Тому ми можемо говорити про підготування білоруської армії до готовності до застосування десь кінець вересня-початок жовтня. Не раніше. Сьогодні терміни - це місяці два - не менше", - наголосив Жданов.

Білоруські війська зосереджені у Брестській області - на південному заході країни. Відтак напад може бути на Волинь та Рівненську область, каже експерт і додає: "Навряд чи вони будуть намагатися повторити похід на Київ".

"Два завдання може бути поставлено Кремлем перед Мінськом. Перше - відкрити другий фронт для того, щоб розтягнути сили української армії і послабити зусилля на сході. Вони можуть спробувати це зробити. Але на сьогоднішній день ситуація 24 лютого не повториться. ЗСУ дадуть бій відразу на кордоні. Перши бій і перші втрати можуь суттєво змінити ситуацію як в самій армії, так і в білоруському суспльстві. Друге - спроба відрізати шляхи постачання західного озброєння від країн-партнерів. Це малоймовірно, бо армія Білорусі навряд чи здатна здійснити таку глибинну операцію, навіть розгорнувшись до чисельності 80 тисяч, як це планує самопроголошений очільник Білорусі Лукашенко", - зауважує військовий експерт.

Жданов каже, що ймовірність наступу білорусів є, але він оцінює її, "як 50 на 50".

Як повідомлялося, на північному кордоні з Білоруссю наші воїни посилено укріплюються і готуються до оборони: якщо зненацька Лукашенко таки зважиться на вторгнення.

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