Військовий експерт розповів, коли закінчиться активний контрнаступ: "Ризик називається "зеленка"

Експерт пояснив, як погода вплине на контрнаступ.
Військовий експерт Павло Нарожний вважає, що зміна погоди вплине на контрнаступ ЗСУ. Він зазначив, що активні дії можуть закінчитись всередині листопада.
Про це він сказав в етері телемарафону 5 вересня.
Павло Нарожний зазначив, що скоро опаде листя, а тому вести бойові дії буде складніше і ЗСУ, і російським окупантам. Він зазначив, що активна фаза контрнаступу може завершитись всередині листопада.
"Є ризик, який називається "зеленка". Тобто листя з дерев опаде і, скажімо, на тому самому Куп'янсько-Лиманському напрямку один із факторів успішного стримання – це те, що там є ліси. Там доволі легко ховатися, доволі легко маскуватися. Коли це все листя опаде - це все буде робить набагато складніше, тому що дерева будуть стояти голими і все буде набагато краще видно як нам, так і противнику", - сказав він.
Нарожний також додав, що не варто забувати про холод та мороз, які будуть восени.
"Крім того, не забуваємо про такі фактори як мороз, холод і так далі... Я думаю, що цей дедлайн – середина листопада, коли вже не буде можливості робити активні наступальні дії нам", - сказав військовий експерт.
Нагадаємо, у ЗСУ заявили, що Росія на другій лінії оборони побудувала мережу підземних тунелів.
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