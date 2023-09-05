Військовий експерт розповів, коли закінчиться активний контрнаступ: "Ризик називається "зеленка"

Військовий експерт Павло Нарожний вважає, що зміна погоди вплине на контрнаступ ЗСУ. Він зазначив, що активні дії можуть закінчитись всередині листопада.

Про це він сказав в етері телемарафону 5 вересня.

Павло Нарожний зазначив, що скоро опаде листя, а тому вести бойові дії буде складніше і ЗСУ, і російським окупантам. Він зазначив, що активна фаза контрнаступу може завершитись всередині листопада.

"Є ризик, який називається "зеленка". Тобто листя з дерев опаде і, скажімо, на тому самому Куп'янсько-Лиманському напрямку один із факторів успішного стримання – це те, що там є ліси. Там доволі легко ховатися, доволі легко маскуватися. Коли це все листя опаде - це все буде робить набагато складніше, тому що дерева будуть стояти голими і все буде набагато краще видно як нам, так і противнику", - сказав він.

Нарожний також додав, що не варто забувати про холод та мороз, які будуть восени.

"Крім того, не забуваємо про такі фактори як мороз, холод і так далі... Я думаю, що цей дедлайн – середина листопада, коли вже не буде можливості робити активні наступальні дії нам", - сказав військовий експерт.

Нагадаємо, у ЗСУ заявили, що Росія на другій лінії оборони побудувала мережу підземних тунелів.

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