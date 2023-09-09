Військовий експерт розповів, коли ЗСУ можуть пройти три лінії оборони ворога

Полковник запасу, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан повідомив, аби прорватися на півдні України, а кожну лінію ЗСУ знадобиться по одному місяцеві.

Про це експерт розповів в щоденному огляді "24 каналу".

"Я гадаю, що десь в жовтні ми точно пройдемо третю лінію оборони, це приблизно в районі Токмака. Якщо ми до осінніх дощів підійдемо південніше Токмака, ближче до Азовського узбережжя, дощі заважати не будуть. Вони, щонайменше, не завдаватимуть такої шкоди, як коли б ми перебували на рівні Запоріжжя або центрального, північного Донбасу", - військовий аналітик.

За словами Світана, якщо буде достатня кількість сил та засобів, то форсування Дніпра та вихід до Криму можливий цього року. Експерт вважає, що на напрямку Олешки- Армянськ дощі надто впливати на фронт не будуть.

Слід зауважити, що американська розвідка повідомляла, що до кінця 2023-го ЗСУ вдасться порвати всі лінії оборони росіян. До слова, українські військові повідомляли, що близько 60% сил та засобів росіяни вклали в першу лінію оборони, яку українські оборонці пройшли за три місяці.

Нагадаємо, експерт Петро Черник розповів, скільки бронетехніки потрібно для прориву оборонних ліній РФ. Збройні сили України отримали приблизно 650 одиниць бронетехніки від західних партнерів за півтора року війни.

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