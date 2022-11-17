Військовий експерт розповів, куди можуть дістати російські ракети у Європі

Росія продовжує тероризувати всю Україну. Однак після ракетного інциденту в Польщі стало зрозуміло, що РФ загрожує всім європейським країнам.

Військовий експерт Роман Світан розповів, що той арсенал зброї, який Росія використала в Україні, дає змогу РФ вдарити по цілях у всій Європі.

Про це повідомляє 24 канал.

За словами експерта, Росія має достатньо засобів ураження, які можуть дістати фактично до будь-якої точки Європи.

"Ракета Х-101 може летіти на 5500 кілометрів: вона може пройти всю Європу й впасти в океан. Є також у них ракети Х-555 та "Калібри", що понад 2000 кілометрів можуть пролітати. Тобто це до середини Європи точно "дійдуть", – розповів Світан.

Крім того, у РФ є далекобійні та надзвукові ракети "Кинджал", які випускають з винищувачів МіГ-31. Вони також можуть летіти на понад 2000 кілометрів.

"Далекобійність залежить від висоти пуску й швидкості розгону самого літака-носія "Кинджалів". Тому можна говорити, що Росія фактично до океану може діставати засобами ураження. Принаймні тими, які ми бачимо в Україні", – розповів Світан.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони Великої Британії вважають, що масовані ракетні бомбардування Росії виснажують її запаси крилатих ракет. Зокрема, під час останньої масованої атаки на Україну, РФ випустила близько 100 ракет, більшість з яких успішно перехопила українська ППО.

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