Військовий експерт розповів, куди росіяни рухаються після захоплення Авдіївки

Авдіївський напрямок досі залишається одним з найгарячіших на Донбасі, однак тепер під загрозу потрапив і Покровський напрямок.

Основні зусилля російських загарбників нині зосереджені на Покровському напрямку, тож тепер він перебуває під загрозою.

Про це заявив військовий експерт Михайло Жирохов в інтерв'ю OBOZ.UA.

"Думаю, зараз уже треба говорити не про Авдіївський, а про Покровський напрямок. Тому що загальна мета росіян зрозуміла – вони наступають у бік Покровська, це найближча ціль їхнього наступу. Меншими силами вони наступають у напрямку Курахового з боку Мар'їнки. От і все", - розповів експерт.

Жирохов також додав, що наступальні дії українських Сил оборони нині лише локальні.

"Вибили російські підрозділи з якогось невеличкого населеного пункту, якого вже фактично не існує – так, це покращення тактичних позицій. Але про жодний наступ у тих умовах, у яких зараз перебуває українська армія, я б не став говорити", - додав експерт.

Нагадаємо, раніше ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко розповів, що на Авдіївському напрямку ЗСУ формують нову лінію оборони. Адже на захід від Авдіївки, за кілька кілометрів від міста, йде зниження місцевості, і дуже складно. Тим паче, що суттєвих рубежів там не було.

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