Військовий експерт розповів, навіщо Росії потрібна армія Білорусі у війні проти України

Військовий експерт розповів, навіщо Росії потрібна армія Білорусі у війні проти України

Юрій Федоров зазначив, що у Росії від 1 квітня повинна початись демобілізація.

Росії потрібна армія Білорусі у якості "гарматного м'яса" та щоб відкрити новий фронт війни в Україні.

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Про це в інтерв'ю Марку Фейгіну сказав військовий експерт з Чехії Юрій Федоров.

"Російські війська зазнають серйозної невдачі. Але я би говорив, що російська армія уже програла. Проте в довгостроковому плані, мабуть, таки програла. Але поразки очевидні. І те, про що говорять усі коментатори та журналісти, у російській армії бракує резервів. А 15-17 тисяч білоруських солдатів та офіцерів, яких теоретично можна кинути на український фронт, швидше за все, як гарматне м'ясо, щоб відволікти ЗСУ. Бо насправді - це не другий фронт, а четвертий або навіть п'ятий. Це робиться для того, щоб покращити свої позиції на півдні, Донбасі або на півночі біля Києва", - пояснив військовий.

Також Юрій Федоров зазначив, що у Росії від 1 квітня повинна початись демобілізація.

"А від 1 квітня має початися новий призов, а відповідно демобілізація солдатів-строковиків, яких призвали рік тому і більшість з яких воює проти України. У Путіна є можливість відкласти демобілізацію або почати часткову мобілізацію вже офіційну. Але відміна демобілізація викличе бунти в армії, бо солдатське сарафанне радіо працює, а настрій солдатів поганий", - наголосив військовий.

Нагадаємо, вступ Білорусі у війну проти України залишається ймовірним, проте самопроголошений президент Лукашенко намагається уникнути цього, бо усвідомлює наслідки для себе.

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