Військовий експерт розповів про два напрямки нападу Білорусі на Україну

Військовий експерт сумнівається у тому, що напад Білорусі на Україну може бути успішним.

Армія Білорусі може почати наступ на Україну у двох напрямках - це Волинь та Київщина. Проте залишаються сумніви щодо їхніх успіхів.

Про це в інтерв'ю Марку Фейгіну сказав військовий експерт з Чехії Юрій Федоров.

"Перше, що кидається в очі, то можна припустити, що вторгнення Білорусі може відбутись на території Волинської області, щоб перерізати дорогу до Львівщини та унеможливити постачання до України західного озброєння. Це - ймовірний варіант. Але Волинь - це не той регіон, через який можна легко пройти, особливо в умовах весняної погоди. Бо там багато лісів. Також у цьому регіоні є історичні партизанські традиції. Під час Другої світової війни саме там і ближче до Галичини діяти різні партизанські загони, як радянські, так і Української повстанської армії. І саме УПА там діяла дуже довго та успішно воювала", - сказав Федоров.

Військовий експерт сумнівається у тому, що напад Білорусі на Україну може бути успішним.

"Можна уявити, що лісовими дорогами ця білоруська армада, якщо вона вирішить напасти на Україну, то її знищуватимуть. І чесно кажучи, я не бачу серйозних перспектив успіхів цих російсько-білоруських військ, якщо це справді станеться. Інший варіант, який також може обговорюватися - це використання білоруських військ для посилення російського угрупування, яке діє на київському напрямку. Це теж можна розглянути, бо Київ - це напрямок головного удару російських окупаційних військ. Але там ситуація склалась не найкраще для росіян", - наголосив експерт.

Нагадаємо, вступ Білорусі у війну проти України залишається ймовірним, проте самопроголошений президент Лукашенко намагається уникнути цього, бо усвідомлює наслідки для себе.

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