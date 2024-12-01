Військовий експерт розповів про новий вид війни у Курській області: деталі

ЗСУ залишили частину території у Курській області та відійшли на вигідніші для завдання ударів по ворогові позиції. Наразі у регіоні триває маневрена війна.

Про це заявив генерал, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Частину території ми залишили, але ми не ставили завдання стояти повною лінією оборони… Росіяни кажуть, що відновили (контроль - Ред.) десь на 400-500 кв км. Не відновили. Ми просто відійшли для того, щоб не втрачати наших бійців, а з іншого боку, звичайно, маневрувати, завдавати ударів у вигідніших умовах”, - пояснив експерт.

За словами Маломужа, завдання щодо організації стійкої лінії оборони на Курщині не стояло. Тому наразі Сили оборони виконують на цій ділянці фронту завдання маневреної війни.

"Це новий вид війни, який не характеризується створенням лише укріпрайонів. Він передбачає пересування військ, завдання ударів — і фронтових, і флангових. Ворог заходить до сірої зони - знову завдаємо вогневого удару і, звичайно, пересуваємось", - додав він.

Нагадаємо, раніше ЗСУ знищили російську переправу через Сейм біля Каріжу у Глушковському районі, що на захід від головного виступу Курської області.

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