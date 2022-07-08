Військовий експерт розповів про облаштування росіянами майданчика в Білорусі для обстрілу України вглиб на 500 км

Особливо, на думку експерта, росіяни посилюють ракетні обстріли, коли програють на полі бою.

Інформація про те, що Білорусь віддала аеродром «Зябрівка» під контроль росіян і нині там облаштовується російська військова база, досить невтішною є для росіян, адже звідти будуть ракетні обстріли України вглиб до 500 км, зазначив військовий експерт Петро Черник в ефірі «Єдиного марафону» в слоті ТСН.

Він зазначає, що це хороша стартова площадка для сумнозвісних балістичних ракет «Іскандер», якими будуть наноситись удари. «Вони обладнали там всю територію ППО комплексами С-300 і є інформація, що туди рухаються комплекси С-400. Отже головна розвідувальна інформація говорить, що противник не збирається здаватись, нарощує ракетний потенціал, він у них ще досить великий, на мій погляд, ще декілька тисяч запасу ракет у них є, і вони і надалі будуть намагатися підірватися у першу чергу моральний дух усієї української нації», - каже Черній.

Особливо, на думку експерта, росіяни посилюють ракетні обстріли, коли програють на полі бою.

Окрім того, він нагадує, що білоруський самопроголошений президент Олександр Лукашенко є нелегітимним і він мусить думати про своє майбутнє. Тож диктатор Путін «тримає револьвер» біля його голови і може вимусити взяти участь білоруські війська у вторгненні на Україну.

Нагадаємо, що військовий експерт також оцінив, як надовго українці зупинили ворога, знищивши склади окупантів.

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