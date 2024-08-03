Військовий експерт розповів про плани російських військ на Вовчанськ та Куп'янськ

Російські війська активно накопичують сили в місті Вовчанськ Харківської області.

Військовий експерт Олег Жданов зазначає, що російські сили ховають техніку та особовий склад у підвалах і напівзруйнованих будівлях.

"Їх ховають по підвалах, у напівзруйнованих будівлях. Для того, щоб почати чергову атаку, наступальні дії, - припустив він. - Мабуть, рашистське командування не скасувало завдання захоплення Вовчанська для того, щоб надалі створити там плацдарм для наступу вглиб нашої території в напрямку Куп'янська".

Жданов зазначів, що накопичення сил російськими військами в Вовчанську може бути частиною плану, який російське командування розробило ще на початку.

Нагадаємо, 3 серпня російська армія обстріляла Вовчанськ на Харківщині з важкої вогнеметної системи ТОС-1А (“Солнцепьок”) з території Бєлгородської області РФ.

Читайте також: