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Військовий експерт розповів про проривання оборони окупантів на Запорізькому напрямку

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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356
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Військовий експерт розповів про проривання оборони окупантів на Запорізькому напрямку

Росіяни продовжують спроби наступу одразу на кількох напрямках.

В українських військових достатньо сил, щоб прорвати оборону окупантів на Запорізькому напрямку.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів на своєму Youtube-каналі. 

За його словами, у росіян зараз немає змоги перекинути війська і з Кримського напрямку.

"На сьогодні Кримський міст не працює. Єдиний шлях перекидання важкої техніки на сьогодні - це паромна переправа, тому росіяни стягують війська під Бердянськ та Маріуполь. Тому що бояться опинитися у пастці, якщо не вийде вийти звідти до нашого контрнаступу. Ми підловили їх у цьому плані", - зазначає експерт.

Він вважає, що навіть нової хвилі мобілізованих росіян не вистачить для того, щоб збалансувати лінію фронту.

"Чому Путін просить про перемир'я? Бо він розуміє, що як тільки ми будемо готові до наступу, їм не буде чим захищатися", - додає експерт.

Зазначимо, що основною метою російських військ досі залишається вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Вони продовжують наступ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, а також спробували прорвати оборону ЗСУ на Харківщині.

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Дата публікації
Перегляди
356
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