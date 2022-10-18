Експерт розповів про ракети, які Іран передав Росії: неточні, їх застосовуватимуть для терору цивільних

Балістичні ракети, які Іран планує передати Росії, схожі за принципом дії до російських "Іскандерів". Вони неточні, їх застосовуватимуть для обстрілів міст.

Про це в етері телеканалу Freeдом сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Балістичні ракети, які Росія хоче використати, щоб замінити свої "Іскандери", а ми бачимо, що їх стали активно берегти. Ймовірно, в Росії виникли з ними проблеми та труднощі у виробництві саме цих балістичних ракет. Принцип дії іранських ракет схожий з "Іскандерами". Щодо технічних характеристик, то вони можуть бути трохи гіршими. Але тим не менш ці ракети, які здатні долати відстань від 300 до 700 кілометрів, що становить додатковий ризик для наших міст і цивільних. Річ у тому, що технічні спеціалісти говорять про те, що у цих ракет можуть бути серйозні відхилення від цілі. А тому ця зброя може бути застосована для ракетного терору", - сказав Мусієнко.

Передача Росії іранських ракет та дронів

Як повідомляє видання Reuters, Іран надасть Росії ракети класу "земля-земля" та додаткові безпілотники. Угоду уклали 6 жовтня.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що Росія отримала від Ірану 1700 безпілотників. Може бути й інше замовлення, яке окупанти розраховують отримати.

Українське МЗС звинуватило Іран у причетності до масових вбивств українців, оскільки ця країна передала агресорові свої дрони та досі цинічно це заперечує. Дмитро Кулеба анонсував розрив дипломатичних стосунків з Іраном.

Український міністр наголосив, що Україна готова передати кожній країні Євросоюзу уламки використаних Росією іранських дронів-камікадзе, як доказ причетності Ірану до жорстокої війни РФ проти України.

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