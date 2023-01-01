Військовий експерт розповів про російську ППО та нову фазу війни

Російська система ППО надто переоцінена самими ж росіянами. Насправді прикрити ППО таку велику територію є складним завданням.

Про це в етері телемарафону сказав голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

"Ми переходимо до наступної фази цієї війни, коли превенцією ракетних ударів буде загроза обстрілів російських аеродромів. Росіяни навіть не очікували, що їхні летовища можуть атакувати, а тому вони стягнули ППО на фронт та навіть переобладнали С-300 для обстрілів України. Тепер вони змушені повертати свою систему ППО на аеродроми та до Москви. Росіяни давно поширювали міф, що їхня система ППО найкраща у світі. Тобто, що в них є все і нічого не може пробратися. Але я б радив звернути увагу на Крим, де справді є багато ППО, але туди долітають наші дрони", - пояснив Кузан.

Вибухи на аеродромі "Енгельс" в Росії

У Росії в ніч проти 26 грудня на військовому аеродромі в Енгельсі пролунав потужний вибух. Це був другий вибух за місяць. У Росії заявили про трьох загиблих окупантів, хоча за різними даними, їх могло бути більше.

Після вибухів там спалахнуло масштабне займання. Площа пожежі після вибуху сягнула 120 квадратних метрів.В Енгельсі міг бути знищений пункт управління авіабази.

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