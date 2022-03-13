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Військовий експерт розповів про те, чому бойовики з Сирії не загрожують ЗСУ

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Військовий експерт розповів про те, чому бойовики з Сирії не загрожують ЗСУ

Associated Press

Сирійці не вміють воювати, як піхота.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що бойовики з Сирії не загрожують ЗСУ, оскільки вони не вміють воювати в тих умовах, які зараз є в Україні. 

Про це повідомляє 24tv.ua

Експерт наголосив, що сирійці не вміють воювати, як піхота. Також експерт вважає, що якщо росіяни відправлять на війну сирійців, то відбудеться розбалансування сил. 

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