Військовий експерт розповів про терміни нового штурму росіян на Сєвєродонецьк і хто буде ним керувати

Військовий експерт розповів про терміни нового штурму росіян на Сєвєродонецьк і хто буде ним керувати

Командувач військ РФ генерал Олександр Дворніков на прізвисько "м’ясник Алеппо" продовжуватиме керувати російськими військами у війні проти України.

Російський генерал Геннадій Жидко, за якого раніше повідомляли ЗМІ, що він може замінити Дворнікова на посаді, лише підсилив командування РФ. Зокрема, Жидкову дали окремо керувати наступом на Сєвєродонецьк.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 9 червня.

Також читайте РФ відвела війська від Мелітополя: очільник Запорізької ОВА назвав причину

"Жидкову дали окремо Сєвєродонецький напрямок, а Дворніков керує усією "спецоперацією". Я сумнівався, що Кремль замінить Дворнікова. Я служив довго і скажу так, клеймо служби в політичних органах, він накладає відбиток на людину. Після чого вони стають ідеологічно заангажованими. Вони починають бачити світ через призму ідеології", - розповів експерт.

Жданов впевнено відповів "Так" на запитання Фейгіна, що малоймовірним був той факт, що Жидко міг змінити Дворнікова на посаді.

"Дворніков, найімовірніше, зараз виборює собі право замінти Гересимова в кріслі начальника Генштабу ЗС РФ. Звичайно, якщо буде успіх в "спецоперації". Дворніков - єдиний, хто мав з командувачів округів звання генерала", - сказав Жданов.

На його думку, російські військові наразі перегруповуються та стягують військову техінку та живу силу для нової спроби наступу на Сєвєродонецьк. Він вважає, що новий штурм міста може розпочатися орієнтовно через 5 днів.

Як ми вже розповідали, генерал Олександр Дворніков від 8 квітня 2022 року призначений командувачем угруповання російських військ, задіяних під час відкритого військового вторгнення до України 24 лютого 2022 року, до цього часу командував угрупуванням військ “Південь”. Підлеглі йому підрозділи збройних сил та військ національної гвардії Росії причетні до військових злочинів проти мирного населення Маріуполя.

Родина "маріупольських націоналісток" через фільтраційний табір вибралися з окупації

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.