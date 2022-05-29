Військовий експерт розповів про успіхи українського контрнаступу на Півдні і важкі бої за Севєродонецьк

Військовий експерт розповів про успіхи українського контрнаступу на Півдні і важкі бої за Севєродонецьк

Українські війська, як і очікувалось повільно почали звільняти окуповані території і роблять це настільки успішно, що створюють собі вигідні умови для подальшого витіснення ворога.

На південних напрямках у Запорізькій області в районі Гуляйполя, а ще Південно-Бузькому напрямку Херсонщина, Миколаївщина українська армія успішно витісняє ворога, зазначив військовий експерт Олександр Мусієнко в ефірі "Единого марафону" у слоті ТСН.

«Українські сили змогли отримати панівну висоту, або отримати територію із іншими природніми перешкодами – водними, лісовими і так далі, які створюють додаткові можливості для нас, дають перевагу в розвідці, виявленню вогневих позицій ворога і їх подаль ленні», - зазначив експерт.

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Він додає, що за ці місяці повномасштабного вторгнення Росія намагалась зайняти, наприклад, адміністративні кордони Херсонщині, але їх відтіснили. Військам вдається звужувати кільце навколо окупованого Херсону і прилеглих територій, що дає можливість подальшого звільнення. «Просто це робиться поступово, крок за кроком, обережно» , - зазначає експерт.

Мусієнко переконує, що подальшому розвитку подій на користь України будуть слугувати поставки озброєння від партнерів, а от росіяни вже і так підтягували туди сили, встановили системи ППО і підрозділи додаткові. А в Мелітополь підтягнули навіть танки, бо бояться українського підпілля.

А от ситуація на Луганщини продовжує були надскладною, зазначає експерт, адже росіяни вже не ведуть широку наступальні операцію, а перейшли на точкові удари. Однією із точок є Севєродонецьк, який намагаються захопити. Але експерт запевняє, що бої хоча і тривають дуже важкі вже практично на околиці міста, але українські сили дають гідний опір. Тож про те, що ворог захопить місто, говорити зарано.

Мусієнко каже, що Росія кидає дуже багато сили, але і вони виснажуються, вони несуть серйозні втрати. «Треба розуміти, після цього витка подій наступ на Севєродонецьк, Лиманський, Ізюмський... Чим довше тривають такі бої безуспішно для противника, тим більше вони виснажуються. З часом їм потрібна буде пауза, щоб доукомплектуватись», - зазначає експерт.

Він додає, що про котел, який так прагнули створити росіяни на Севєродонецькому напрямку, інформації немає.

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