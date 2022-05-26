Військовий експерт розповів про загрозу з Чорного моря та скільки у Росії є підводних човнів

Військовий експерт розповів про загрозу з Чорного моря та скільки у Росії є підводних човнів

Про загрозу з моря та техніку, що є в наявності у ворога. Скільки у росіян є підводних човнів у Чорному морі та чим нам допоможуть комплекси "Гарпун".

Розповів військовий експерт Олег Жданов в ефірі марафону "FreeДОМ".

"У ворога загалом 6 підводних човнів. Вони усі дизельні, без атомної енергетичної установки. У нас ситуація із підводними човнами залишається єдиною проблемою. Але з урахуванням того, що ворожі човни дизельні, вони мають постійно спливати для підзарядки. Тому у ці моменти можна їх і підловлювати", - зазначив експерт.

Жданов також додав, що комплекси "Гарпун" дадуть нам можливість контролювати доволі велику акваторію Чорного моря. Під прикриттям цих комплексів можна спробувати відновити прохід цивільних суден тими маршрутами, якими вони ходили до війни.

Варто зазначити, що голова Офісу президента України Андрій Єрмак поділився, що Данія збирається передати Україні протикорабельні ракети "Гарпун" (Harpoon).

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 92-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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