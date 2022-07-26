Військовий експерт розповів про закінчення активної фази війни: коли це станеться

ЗСУ зараз готують контрнаступальну операцію на півдні країни, а також стримують окупантів держави-терористки на Донбасі.

Військовий експерт Михайло Самусь вважає, що з військової точки зору агресорка Росія вже не зможе досягти жодних стратегічних та оперативних цілей. Щодо тактичних успіхів, то вони будуть дуже незнаними.

Таку думку він висловив в ефірі проєкту FreeДом.

"Українська армія зараз наближається до того рубежу, коли вона вже буде диктувати порядок денний на полі бою", - наголосив експерт.

Він переконаний, що диктатор Володимир Путін намагатиметься перетягнути конфлікт на наступний рік, спробує заморозити його.

"Очевидно, Росія щосили буде створювати енергетичну кризу для того, щоб у Німеччині настав економічний колапс, тому що економіка базується на енергетиці", - говорить Самусь.

За його словами, навесні 2022-го настане той момент, коли держава-агресорка Росія змушена буде йти з території України, зокрема і Криму. Самусь переконаний, що не буде оголошення закінчення "спеціальної військової операції", але бойові дії поступово перенесуться на територію Російської Федерації.

Як повідомлялося, Росія та Білорусь проводять повітряну розвідку українських позицій на двох напрямках. Проте, за словами військового експерта Олександра Мусієнка,оборонці України до цього готові і вражають ворожі розвідники".

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