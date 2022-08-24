Військовий експерт розповів про засоби, що можуть суттєво змінити ситуацію на полі бою

Експерт розповів про засоби, що допоможуть переломити перебіг цієї війни.

Уся лінійка американської авіації заслуговує на увагу в контексті допомоги Україні під час війни з РФ.

Військовий експерт Петро Черник висловив думку щодо зміни ситуації на фронті та засобів, за допомогою яких можна пришвидшити перемогу України.

"Авіація. Однозначно. Тут немає про що дискутувати. Я був, є і буду палким прихильником усієї американської лінійки авіації. Такі високоякісні авіаційні комплекси General Dynamics, як F-16 чи F-15. До 30 машин такого класу можуть суттєво змінити поле бою", - сказав Черник.

За його словами, навіть ударні штурмовики класу А-10 Thunderbolt, які не мають аналогів у світі, однозначно допоможуть переламувати хід цієї війни.

Також Черник зазначив, що вже восени 2022-го бойові дії стануть менш інтенсивними, а згодом й узагалі може настати певна оперативна пауза з активними артилерійськими боями. Однак гаряча фаза відновиться ближче до літа наступного року.

"На мою думку, на осінь ця фаза війни, скоріш за все, притихне по якійсь лінії, по якій - не зможу спрогнозувати. Потім буде певна оперативна пауза і підсумкова російсько-українська війна, яка мусить умогилити московський імперіалізм", - зазначив Черник.

Він також висловив переконання, що наша держава та РФ в теперішньому вигляді не можуть існувати одна з одною.

"На жаль, Росія має найбільший запас артилерії у всьому світі. Якщо США мають всього одну тисячу артилерії калібру 155-міліметрів, то в росії кількість різних класів артилерії становить близько 4,5 тисячі робочих стволів. Ще кілька тисяч перебувають у "консервації" на складах. Звісно, російська артилерія не вирізняється якістю та точністю. Однак це все одно зброя, яка може вбивати. Тим паче, в окупантів практично безліміт снарядів", - сказав експерт.

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