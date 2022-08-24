Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Військовий експерт розповів про засоби, що можуть суттєво змінити ситуацію на полі бою

Дата публікації
Перегляди
4835
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Військовий експерт розповів про засоби, що можуть суттєво змінити ситуацію на полі бою

Фото: Сергій Гайдай

Експерт розповів про засоби, що допоможуть переломити перебіг цієї війни.

Уся лінійка американської авіації заслуговує на увагу в контексті допомоги Україні під час війни з РФ.

Військовий експерт Петро Черник висловив думку щодо зміни ситуації на фронті та засобів, за допомогою яких можна пришвидшити перемогу України.

"Авіація. Однозначно. Тут немає про що дискутувати. Я був, є і буду палким прихильником усієї американської лінійки авіації. Такі високоякісні авіаційні комплекси General Dynamics, як F-16 чи F-15. До 30 машин такого класу можуть суттєво змінити поле бою", - сказав Черник.

За його словами, навіть ударні штурмовики класу А-10 Thunderbolt, які не мають аналогів у світі, однозначно допоможуть переламувати хід цієї війни.

Також Черник зазначив, що вже восени 2022-го бойові дії стануть менш інтенсивними, а згодом й узагалі може настати певна оперативна пауза з активними артилерійськими боями. Однак гаряча фаза відновиться ближче до літа наступного року.

"На мою думку, на осінь ця фаза війни, скоріш за все, притихне по якійсь лінії, по якій - не зможу спрогнозувати. Потім буде певна оперативна пауза і підсумкова російсько-українська війна, яка мусить умогилити московський імперіалізм", - зазначив Черник.

Він також висловив переконання, що наша держава та РФ в теперішньому вигляді не можуть існувати одна з одною.

"На жаль, Росія має найбільший запас артилерії у всьому світі. Якщо США мають всього одну тисячу артилерії калібру 155-міліметрів, то в росії кількість різних класів артилерії становить близько 4,5 тисячі робочих стволів. Ще кілька тисяч перебувають у "консервації" на складах. Звісно, російська артилерія не вирізняється якістю та точністю. Однак це все одно зброя, яка може вбивати. Тим паче, в окупантів практично безліміт снарядів", - сказав експерт.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
4835
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація