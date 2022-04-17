Військовий експерт розповів, що буде, якщо Росія досягне успіху на Донбасі

Військовий експерт розповів, що буде, якщо Росія досягне успіху на Донбасі

Зараз всі говорять про вирішальну битву за Донбас.

В Україні триває 53-й день війни проти російських окупантів. Після чергових невдач російської армії, вище керівництво РФ вирішило зосередити свої зусилля на Донбасі.

З дня на день там очікується великий бій.

Військовий експерт Юрій Федоров назвав два ймовірних сценарії розвитку подій у цій боротьбі. Про це він повідомив в коментарі OBOZREVATEL.

За його словаим, Кремль не ставить собі завдання піти й закінчити війну.

"В останні два тижні, щонайменше, було переглянуто стратегічні цілі війни в Україні. Якщо спочатку ставилося завдання захопити Київ та інші великі міста, змістити керівництво України, поставити на їхнє місце нових лояльних до Росії персонажів, то зараз це завдання не ставиться. Актуальне завдання – досягти військового успіху на Донбасі. Усі говорять про так звану вирішальну битву за Донбас. Вона справді матиме велике значення. За результатами цієї битви вестимуть розмову про конкретний зміст домовленостей щодо перемир'я", - зазначає він.

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Експерт вважає, якщо Росія досягне успіху, тоді, найімовірніше, Москва ставитиме питання про контроль над усіма окупованими територіями, зокрема й на півдні, та визнання незалежності так званих народних республік в адміністративних кордонах Донецької та Луганської областей.

Проте, якщо битву виграє Україна, то тоді Київ ставитиме питання щодо виведення всіх російських військ на позиції станом на 23 лютого.

Нагадаємо, очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що російські війська готові до наступу на Донбас. За його словами, російський наступ може початися одночасно на Луганському та Донецькому напрямках.

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