Військовий експерт розповів, що найближчим часом може змінити ситуацію на фронті

Зброя, яку ми отримуємо в межах військово-технічного співробітництва з нашими західними партнерами, фактично змінила перебіг бойових дій.

Якщо західні союзники продовжать постачати Україні зброю, то ситуація на фронті буде кардинально змінюватися не на користь Росії. В результаті, керівництво РФ доведеться знімати зі зберігання стару бронетехніку і відправляти її на фронт.

Про це сьогодні, 1 квітня, в ефірі телеканалу FREEДОМ сказав військовий експерт Владислав Селезньов.

За його словами, зброя, яку ми отримуємо в межах військово-технічного співробітництва з нашими західними партнерами, фактично змінила перебіг бойових дій.

Росіяни щиро розраховували на те, що протягом трьох днів зможуть взяти Київ, а за два тижні повністю окупувати всю територію нашої країни. Але постачання “Хаймарсів”, ракет до них, постачання бронетехніки, артилерійських систем М777 та їхніх аналогів, постачання величезної кількості снарядів фактично змінили хід ведення бойових дій”, — зазначив експерт.

Зокрема через це, на думку експерта, сьогодні можемо спостерігати панічні настрої глави Кремля Путіна і самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка.

“Вони розуміють, що за збережених нині темпів поставок озброєнь Україні ситуація на фронті зміниться ще більш критично на користь негативного прогнозу для російської окупаційної армії, яка діє в межах так званої “спеціальної військової операції”, — сказав гість ефіру.

Експерт додав, що також важко визначити якусь лише одну ефективну компоненту озброєнь, техніки чи боєприпасів.

“Загалом допомога країн, що входять до неформального клубу “Рамштайна”, впливає на бойові можливості українських Сил оборони, кратно їх збільшуючи. А це означає, що в Путіна взагалі немає жодних шансів у цьому протистоянні”, — наголосив Селезньов.

Він додає, що нині росіяни активно знімають зі зберігання не тільки танки Т-62, 1970-х років випуску. А й бронетехніку типу танків Т-54, Т-55, 1948-1958 років будівництва.

“Водночас Україна отримує БМП “Мардер”, Бредлі, танки “Челленджер”, танки “Леопард”. Чекаємо поставки танків “Абрамс”. І, власне кажучи, очевидно, що за такого співвідношення сил у путінської армії немає жодних шансів, навіть якщо вона в момент наступу перебуватиме в обороні, і, відповідно, матиме більш пріоритетні позиції″, — зазначив військовий експерт.

Нагадаємо, заступниця генсека ООН Ізумі Накаміцу заявила, що на сьогодні ризик застосування ядерної зброї вищий, ніж будь-коли від моменту початку "холодної війни".

Представник Британії в ООН заявив, що Росії не вдасться послабити підтримку України західними партнерами, попри ядерний шантаж, до якого постійно вдається Кремль.

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