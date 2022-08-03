Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Військовий експерт розповів, що входить до нового пакету допомоги США та як він допоможе ЗСУ

Дата публікації
Перегляди
1395
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Військовий експерт розповів, що входить до нового пакету допомоги США та як він допоможе ЗСУ

Це вже буде 17-й пакет допомоги у сфері безпеки від адміністрації Байдена.

Снаряди і ракети, які США нададуть Україні в новому пакеті допомоги, можуть збільшити вогневий вплив підрозділів Збройних сил України в 2-3 рази.

Про це 3 серпня в ефірі телемарафону повідомив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

За його даними, до останнього пакету допомоги від США на суму 550 млн дол. входить 75 тис. снарядів і 3 тис. ракет.

"Якщо це ракети М31, то вони збільшать наш вогневий вплив на ворога на 50-70 км. Якщо це будуть ракети М26 - до 45 км. Таким чином ми зможемо активно випалювати фронт до глибини 30 тис. км. Якщо будуть ракети дальністю 130-140 км, то ми зможемо працювати по Криму, по Кримському мосту", - заявив він.

Світан також зазначив, що, залежно від номенклатури ракет, допомога США збільшить вогневий вплив на тили противника у 2-3 рази.

Нагадаємо, 1 серпня в США заявили про рішення надати Україні ще один пакет допомоги у сфері безпеки на суму 550 млн дол., до нього увійдуть велика кількість боєприпасів для HIMARS, а також боєприпаси для артилерійських систем калібру 155 мм. Це вже буде 17-й пакет допомоги у сфері безпеки від того моменту, як Байден став президентом США. Загалом на підтримку безпеки України вже виділено понад 8 млрд доларів.

24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 161-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також:

Зеленський: перше судно з українським зерном дійшло до Босфору - звернення за 2 серпня

Зеленський: перше судно з українським зерном дійшло до Босфору - звернення за 2 серпня
Наступна публікація