Військовий експерт розповів, що входить до нового пакету допомоги США та як він допоможе ЗСУ

Це вже буде 17-й пакет допомоги у сфері безпеки від адміністрації Байдена.

Снаряди і ракети, які США нададуть Україні в новому пакеті допомоги, можуть збільшити вогневий вплив підрозділів Збройних сил України в 2-3 рази.

Про це 3 серпня в ефірі телемарафону повідомив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

За його даними, до останнього пакету допомоги від США на суму 550 млн дол. входить 75 тис. снарядів і 3 тис. ракет.

"Якщо це ракети М31, то вони збільшать наш вогневий вплив на ворога на 50-70 км. Якщо це будуть ракети М26 - до 45 км. Таким чином ми зможемо активно випалювати фронт до глибини 30 тис. км. Якщо будуть ракети дальністю 130-140 км, то ми зможемо працювати по Криму, по Кримському мосту", - заявив він.

Світан також зазначив, що, залежно від номенклатури ракет, допомога США збільшить вогневий вплив на тили противника у 2-3 рази.

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Нагадаємо, 1 серпня в США заявили про рішення надати Україні ще один пакет допомоги у сфері безпеки на суму 550 млн дол., до нього увійдуть велика кількість боєприпасів для HIMARS, а також боєприпаси для артилерійських систем калібру 155 мм. Це вже буде 17-й пакет допомоги у сфері безпеки від того моменту, як Байден став президентом США. Загалом на підтримку безпеки України вже виділено понад 8 млрд доларів.

24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 161-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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