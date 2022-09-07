Військовий експерт розповів, що є в арсеналі КНДР і чи потрапить це озброєння до Росії

У США спочатку повідомили про купівлю РФ мільйонів снарядів у КНДР, але пізніше уточнили, що жодних ознак про досягнення такої домовленості немає.

Військовий експерт Defenсe Express Іван Киричевський розповів, що є в арсеналі КНДР і коли це поїде на допомогу Росії для ведення війни проти України.

Про це він розповів 7 вересня в ефірі "FreeДом".

"Північна Корея має деякий арсенал, який може бути корисним для ведення війни РФ проти України. Наприклад, у КНДР дуже багато танків Т-62 і навіть Т-34 у запасі. На папері Північна Корея має 21 тисячу артилерійських систем, включно з мінометами, пушками та РСЗВ, зокрема, БМ-21 "Град" і більш ранні радянські системі, схожі на "Катюшу". З іншого боку, можливість саме продати та поставити з КНДР Росії мільйони снарядів перебільшувати не треба, оскільки виникає питання, а чи взагалі у Північної Кореї є ці мільйони снарядів, які можна продати. Навіть якщо на папері вони є, вони ж потрібні для обслуговування армії північнокорейського режиму", - зазначає експерт.

Більше того, Киричевський додає, що Росія не змогла домовитися з КНДР про купівлю навіть артилерійських снарядів через зависокі ціни.

"Знову ж таки, у КНДР є копія балістичної ракети "Іскандер"... Теоретично росіяни могли б вести переговори про купівлю цих ракет у КНДР. Але Північна Корея, коли мова зайшла про продаж РФ артилерійських снарядів калібром у 152 мм, виставила неприйнятні для загниваючої імперії умови, що росіяни просто не змогли домовитися, бо їм імперська велич заважає. Тому в Білому домі і виникла обмовка, що немає підстав вважати, що корейці погодилися продати снаряди росіянам", - пояснив він.

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Варто зазначити, що в Білому домі спочатку повідомили про купівлю РФ мільйонів снарядів у КНДР, але пізніше уточнили, що жодних ознак про досягнення такої домовленості немає.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 196-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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