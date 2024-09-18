Військовий експерт розповів, скільки боєприпасів могло бути на атакованому складі у Тверській області

На військовому арсеналі у Тверській області Росії, який був атакований Україною, могло зберігатися до 30 тисяч тонн боєприпасів. Серед них переважали 122-мм реактивні снаряди та 82-мм міни. Цього запасу вистачило б на 10-18 місяців бойових дій.

Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко

За його словами, на 107-му арсеналі ГРАУ в Тверській області, який був атакований дронами СБУ та Сил оборони, зберігалося до 30 тисяч тонн боєприпасів, в основному 122-мм реактивні снаряди для РСЗО і 82-мм міни. Якщо враховувати лише 122-мм снаряди, то це понад 460 тисяч пострілів. Такий запас міг би забезпечити активні бойові дії протягом 10 місяців або більше року при середній інтенсивності.

Щодо 82-мм мін, їх кількість становила близько 10 мільйонів пострілів. При інтенсивному використанні в зоні бойових дій цього запасу вистачило б на півтора року активного застосування.

Коваленко також зазначає, що на арсеналі могли зберігатися й інші типи боєприпасів, такі як 152-мм снаряди для ствольної артилерії та зенітні керовані ракети. Він вважає, що масштаб втрат є значним, навіть якщо враховувати змішаний тип боєприпасів. Оцінюючи ситуацію, експерт вважає, що ліквідувати наслідки вибухів буде складно, і, ймовірно, арсенал спостерігатимуть здалеку до повного згоряння боєприпасів, подібно до того, як це робили з нафтобазами.

Нагадаємо, у ЦПД РНБО розповіли, що на складі у Торопці зберігали ракети та створювали запас північнокорейських KN23.

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