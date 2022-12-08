Військовий експерт розповів, скільки Путіну потрібно мобілізувати росіян для спроби зупинки ЗСУ

За словами експерта, 300 тисяч, про які говорить очільник Кремля, замало для змін на фронті.

Військовий експерт Михайло Самусь розповів, скільки Путіну треба ще мобілізувати та відправити на війну проти України росіян, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ.

Про це він сказав в ефірі телемарафону у слоті ТСН.

"Путін заявив, що 300 тисяч в РФ призвали, 150 тисяч уже на фронті, а ще 150 тисяч ще у тренувальних таборах. Вірити йому звісно не можна, але ж ці цифри десь повторюються у різних виглядах. Можливо, десь воно і відповідає реальності. Але зрозуміло те, що Путіну потрібно ще не менше 500 тисяч, щоб добитися якоїсь зміни на фронтах", - вважає експерт.

Самусь також додає, що росіяни втратили дуже багато часу, коли намагалися прорвати українську оборону на Донбасі і тому, аби досягти якихось змін на полі бою та розпочати повторний наступ на північ України з Білорусі, їм потрібно змінити ситуацію на сході і на півдні.

Заяви Путіна про тривалість війни та мобілізацію в РФ

Нагадаємо, 7 грудня російський диктатор Володимир Путін назвав мобілізаційні цифри в РФ. Так, за його словами, до війська призвали вже 300 тисяч росіян, з яких 150 тисяч вже відправили на війну проти України, а 150 тисяч ще готують у тренувальних таборах. Більше того очільник Кремля наголосив, що "розмови про додаткові мобілізаційні заходи не мають сенсу".

Водночас експерти повідомляють, що попри офіційні заяви про завершення мобілізації вона в РФ продовжується. Оскільки втрати країни-агресорки зростають, а воювати Путін збирається ще довго. Про що він також заявив 7 грудня, готуючи тим самим росіян до того, що війна проти України швидко не закінчиться. "Поява результатів спецоперції може бути тривалим процесом", - заявив російський диктатор.

Як пояснили експерти американського Інституту вивчення війни (ISW), такими заявами Путін змушує російську аудиторію чекати на затяжну, виснажливу війну в Україні, яка, як і раніше, спрямована на завоювання додаткових українських територій.

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