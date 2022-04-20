Військовий експерт розповів, скільки триватиме опернаступальна операція росіян

Український військовий експерт Олег Жданов оцінив тривалість опернаступальної операції РФ в Україні.

За його словами, це може тривати місяць-два, оскільки, передусім, в окупантів бракує сил і засобів.

Про це український військовий експерт Олег Жданов.

"Може, місяць, два. По-перше, ми не бачимо більше у них сил і засобів. І, по-друге, зазвичай, опернаступальна операція планується від семи до 14 днів. Класика - 7-10 днів. Справа у тому, що в наступі дуже важко підготувати логістику. Треба зосередити великі запаси, накопичити великі запаси боєприпасів, палива, розташування медичних закладів для евакуації поранених. І такий інтенсивний темп, ну більше 70 діб, тримати неможливо. І це все повинно бути біля фронту", - сказав він.

Нагадаємо, у Кремлі почали "чистку" керівників "ЛНР" через невдачі на фронті.

Як повідомлялося, Арестович розповів, коли припиняться ракетні удари по Україні.

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