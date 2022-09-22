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Військовий експерт розповів, як довго окупанти ще протримаються на правому березі Херсонщини

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Військовий експерт розповів, як довго окупанти ще протримаються на правому березі Херсонщини

Фото: Associated Press

Військовий експерт Олег Жданов спрогнозував, як довго росіяни зможуть протриматися в Херсоні та на тимчасово окупованих територіях правого берега Дніпра.

За словами Жданова, окупанти завозили снаряди до Херсонщини протягом пів року. НЕзважаючи на те, що вся логістика ворога на Південнобузькому напрямку вже порушена, у російських вояків досі є великі запаси БК.

Про це Жданов розповів на своєму YouTube-каналі.

Експерт зазначив, що попри те, що наші бійці б'ють по складах БК окупантів, у ворога залишається велика кількість снарядів. І вони ці запаси поповнюють.

"Вони як мурахи. На човнах, по кілька ящиків, намагаються перевозити ті боєприпаси, на понтонах тягнуть ці боєприпаси, а ми намагаємося їх топити... І ось тільки коли тих снарядів, що вони перекидають через Дніпро, буде набагато менше, тих, які витрачають кожен день, і їх запаси почнуть вичерпуватися", – зазначив Жданов.

За його словами, завдяки своїм величезним запасам окупанти зможуть протриматися на правому березі ще місяць. Власне, саме через ці запаси окупантів українські захисники змушені "топтатися".

"Припасів у ворога вистачить ще надовго, але ЗСУ знаходять склади росіян, а потім туди "щось прилітає". Але для повного знищення окупантів на правому березі знадобиться час", - зазначив Жданов.

Нагадаємо, українські військові на півдні під час наступу на Херсон виконують три основні завдання, щоб уникнути складних і кровопролитних боїв всередині міста. 

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