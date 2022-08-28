Обстріли Запорізької АЕС: Жданов розповів про "хитрість" окупантів і куди піде радіоактивна хмара

У випадку несанкціонованого викиду на ЗАЕС, за прогнозом погоди на 29 серпня, радіоактивна хмара піде на Крим, Ростовську область та Кубань.

Російські війська, які захопили Запорізьку атомну електростанцію, навмисне обстрілюють її територію з таким розрахунком, щоб пожежа не виникла у небезпечному для окупантів місці.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, складний технологічний процес на атомній станції не дозволяє російським окупантам просто вимкнути “рубильник”, щоб зупинити роботу Запорізької АЕС. А їхні обстріли є заздалегідь прорахованими провокаціями.

“Вони стріляють і ховаються у безпечні місця від своїх же розривів, знаючи точно де вони будуть”, - стверджує Жданов.

Експерт зауважив, що діями окупантів на ЗАЕС керує генерал військ радіологічного, хімічного та бактеріологічного захисту Васильєв, який є спеціалістом у плані поводження з радіологічними речовинами, і скеровує обстріли таким чином, щоб снаряд, не дай бог, потрапив не туди і пожежа не була влаштована в небезпечному місці.

Водночас Жданов наголосив, що у випадку несанкціонованого викиду, за прогнозом погоди на 29 серпня, радіоактивна хмара піде на Крим, Ростовську область, Кубань та Кавказ.

Нагадаємо, російські військові завезли до тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області хімічні лабораторії і готуються до нових провокацій на ЗАЕС. За допомогою цих лабораторій росіяни планують рятувати своїх офіцерів та генералів у разі радіаційних викидів на Запорізькій АЕС.

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