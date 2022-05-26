Військовий експерт розповів, як і у якому співвідношенні Україні надходить зброя

Військовий експерт Олег Жданов поділився інформацією про те, як і коли Україна отримає зброю в межах лендлізу й почне контрнаступ.

Наприкінці липня - у серпні Україна може формувати бойове угруповання для контрнаступу із західними зразками зброї, які надійдуть в межах лендлізу.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в ефірі марафону "FreeДОМ".

"Пакет допомоги на 700 млн доларів, який оголошував Джо Байден містив артилерійські системи та комплект безпілотників для цих артилерійських систем. Безпілотники не ударні, вони розвідувальні. Завдання оператора безпілотника знайти ціль та зафіксувати її. Безпілотник має можливість визначати її координати. Щойно координати визначено, бойові комплекси можуть завдавати ударів. Щодо радарів. Давайте пригадаємо 2014 рік, коли нам США поставили радари AN/TPQ - 38, 36, 17. Відрізнялися вони лише дальністю виявлення: 5, 10, 50 км. Що вони роблять? Радар направляють до певного сектору, якщо там з'являється зброя чи міномет, то перший постріл з цієї зброї засікається радаром та за допомогою математики вираховується місце, звідки вилетів снаряд. У радянські часи була така станція "Арсон" - станція визначення бойових мінометів. Ось це подібне, але сучасніше. Щойно з'явилися координати, це вже ціль для вогневих підрозділів", - пояснив він.

Також Жданов прокоментував час на навчання роботи зі зброєю та початок контрнаступу ЗСУ:

"Час навчатися - мінімальний. Ми вже знаємо ці радари. Ми працюємо з ними від 2014 року. Операторів безпілотників в нас достатньо. Потрібно буде лише перевчити з однієї моделі на іншу. Почати обслуговувати зброю потрібно до тижня. Це вже будуть професіонали. Якщо ми говоримо про збройні розрахунки. Навчання працювати із самохідними артилерійськими установками триватиме до двох тижнів. Тож все залежить від термінів поставок. В нас є дата, від якої ми можемо відраховувати: американська преса повідомила, що напередодні підписання закону про фінансування лендлізу у США почалося відвантаження техніки згідно із лендлізом. За 4-5 тижнів судна дійдуть до Європейського континенту та тиждень Європою. Надалі два тижні на навчання. Виходить два місяці. Наприкінці липня - у серпні ми можемо формувати бойове угруповання для контрнаступу із західними зразками зброї".

Доти в Україні триває два паралельних процеси: процес військово-технічної допомоги від західних партнерів (формат "Рамштайн") та є лендліз. За його словами, допомога від країн-партнерів надходить і сьогодні. Ця допомога дозволяє підтримати нашу армію.

Нагадаємо, військовий експерт пояснив, як західна зброя вплине на перебіг бойових дій в Україні.

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