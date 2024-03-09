Військовий експерт розповів, як Україна може кардинально змінити ситуацію на фронті

Військовий експерт Петро Черник розповів про необхідні фактори для перелому ситуації на полі бою на користь ЗСУ.

Ситуація на полі бою залишається складною. Для того, аби повернути ініціативу Збройним Силам України необхідне узгодження цілої низки важливих факторів. Зокрема, чи не найголовнішим важілем, який сприяв би зламу у війні, є зброя у великій кількості.

Про це військовий експерт Петро Черник розповів 24 Каналу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що отримання ракет Taurus могло б змінити хід війни з російськими окупантами. Натомість у Міністерстві оборони Німеччині вважають навпаки і вкотре стверджують, що ані німецьких солдатів, ані далекобійних ракет Taurus в Україні не буде.

"Зеленський на 100% правильно розуміє ситуацію: достатня кількість далекобійних ракет різного класу – Taurus, Storm Shadow і особливо ATACMS – серйозно міняє ситуацію. Особливо для Кримського мосту", – наголосив Петро Черник.

У Німеччині є всього 600 ракет Taurus. Тож якщо їх і передадуть Україні, то геть невелику кількість – не більше 40 одиниць. Звісно, і це було б непогано, адже за допомогою них можна було б знищити величезний ворожий склад БК чи аеродром армійської авіації.

"Для того, щоб усе переламати, треба тисячу й більше різних ракет. Є ще один нюанс. Не існує "вундерваффе", тобто чудо-зброї. Війна та її злам – це узгодження величезної кількості найрізноманітніших чинників. Насамперед це робота родів та військ", – пояснив військовий експерт.

Він наголосив, що для досягнення максимального результату на полі бою, необхідний комплексний підхід. Мовиться зокрема про поєднання якомога більшої кількості ЗРК, достатньої кількості авіації та ракетно-бомбового навантаження до них, наявність далекобійної зброї та засобів РЕБ.

"Чи дійдемо ми до цієї точки? Я в цьому впевнений. Єдине, я не візьмуся прогнозувати, коли це станеться", – додав Черник.

Нагадаємо, раніше військова експертка Дара Массікот також заявила, що Збройні сили України критично потребують невідкладну допомогу Заходу, щоб запобігти поганому розвитку подій на фронті проти добре забезпеченої снарядами Росії.

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