Військовий експерт розповів, яка зброя із США зможе зменшити паритет ворога у важкій бронетехніці

Військовий експерт розповів, яка зброя із США зможе зменшити паритет ворога у важкій бронетехніці

Українці освоюють нову зброю надшвидко і отримавши її від партнерів, успішно нищать ворога.

Українці показують своє вправне використання дронів-камікадзе і це може знизити паритет у озброєнні між українцями і ворогом, заявив у ефірі «Єдиного марафону» у слоті ТСН військовий експерт Дмитро Снігєрьов.

Дрони-камікадзе будуть передані США для України, згідно останнього пакету допомоги, у кількості 700 одиниць, нагадав експерт.

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«На озброєнні окупанта залишилося понад тисячі танків і іншого важкого озброєння, тобто 1300 танків вже виведені з ладу, зокрема і завдяки дронам-камікадзе. Є також факти успішного використання, щодо критичної інфраструктури, зокрема і артилерійських складів», - зазначив експерт.

Він додав, що нещодавні вибухи успішні знищення таких складів у місті Красний Луч і Попасна, що також стало можливо завдяки координатам від руху супротиву.

«Застосування дронів-камікадже, це те що дозволить ЗСУ знизити паритет важкої бронетехніки, яка наразі є на користь супротивника. На сьогодні цей коефіцієнт 1:7, тобто значна переважу у техніці і артилерії», - пояснив Снігєрьов.

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