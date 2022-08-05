Військовий експерт розповів, які ворожі ракети найважче збивати ППО

Від початку повномасштабного вторгнення агресорка Росія випустила по території України понад три тисячі різних ракет.

Втім, окупанти не зупиняються і продовжують здійснювати терор населення. Зокрема, завдають ударів "Калібрами", "Іскандерами", "Точкою-У", Х-101, Х-22 тощо.

Які ракети найскладніше збити "24 каналу" розповів військовий експерт та головний редактор Defence Express Олег Катков.

За його словами, серед усіх ракет, які випускає Росія, найскладніша - Іскандер-М", бо перехоплення балістичної цілі дуже складне завдання. Більше того - її створювали, щоб долати навіть спеціалізовану ППО НАТО.

"Вона має величезну швидкість і атакує максимально згори, де кут падіння складає 80-90 градусів. Це означає, якщо її навіть пошкодити, вона все одно впаде на ціль. Якщо крилату ракету пошкодит: крило, паливну систему чи двигун, то вона впаде ще далеко до цілі. Балістична ракета вже падає на ціль", - пояснює Олег Катков.

Втім, збивати інші ворожі російськ ракети не легше, констатує експерт. Росіяни у війні використовують ракети для комплексу С-300 - зенітні ракети.

"За специфікацією С-300 – йдеться про 40 кілометрів. Це дальність радіогоризонту, щоб довести ракету до певної ділянки території чи цілі. Протезастосовують їх для дальності 110-120 кілометрів. Тобто не керуючи ним на останній ділянці польоти. Вони її змушені кидати десь на висоті один-два кілометри. Тобто вона летить 110 кілометрів і на висоті приблизно кілометр втрачає керування і просто падає, де б вона не була", - наголошує Катков.

Також він зауважив, що це точність, яка дозволяє бити по Миколаєву чи Харкову. Саме тому російська війська завдають ударів неспеціалізованою ракетою з метою терору населення.

Як повідомлялося, експерт Михайло Самусь розповів, чому росіяни збільшили обстріли Миколаєва. Агресор умисно обстрілює цивільну інфраструктуру й вбиває мирне населення міста. Такі дії окупантів свідчать про терористично-інформаційну та психологічну операції.

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