Військовий експерт розповів, якими будуть наслідки ядерного удару та чи можна їм запобігти

Якщо ракету збити у повітрі, ядерного удару не відбудеться.

Найстрашніше під час ядерного удару - випромінювання, яке спалює практично все живе, а також ударна хвиля, що руйнує місцевість до 10 км, перетворюючи все на порох.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник на Youtube-каналі ТСН розповів про наслідки ядерного удару.

"Якщо ракета збивається у повітрі, ядерний удар не відбудеться. Відбудеться радіактивне зараження, тому що там є критична маса збройного плутонію. Якщо на нього подіяти звичайною вибухівкою у ракеті С-300, він розпадеться, і активне забруднення буде некритичним і несмертельним", - зазначив Черник.

Однак експерт повідомив, що найстрашніше у ядерній зброї - випромінювання, яке "спалює практично все живе", а також ударна хвиля.

"Вона може руйнувати до 10 км практично у порох. Оце страшно", - сказав військовий експерт.

Він зазначив, що ЗСУ можуть перехоплювати практично усі ракети, однак є Х-47М2.

"На жаль, цю гіперзвукову ракету (12 800 км/год), яку вже застосували по Україні, перехопити неймовірно важко", - додав Черник.

Нагадаємо, раніше дипломат, експерт-міжнародник Руслан Осипенко наголосив, що Путіна можна зупинити двома шляхами: або донести, якими будуть наслідки ядерного удару по Україні для Росії і нього самого, або передати Україні ядерну зброю.

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