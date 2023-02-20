Військовий експерт розповів, яку тактику використовують росіяни на війні проти України

Окупанти намаються закріпитися на конретних напрямках та втримати там перевагу.

Росіяни частково перебирають нашу тактику, зокрема йдеться про так звані кинджальні удари. Утім, загальна система проведення якихось військових операцій тягнеться ще з часів Радянського Союзу.

Про це розповів військовий експерт та автор "Злой Одессит" Олександр Коваленко в інтерв'ю OBOZREVATEL

За його словами, росіяни використовували на полі бою масованість, кількісну перевагу та застосування масованої артилерії під час наступальних дій.

"Але зараз вони цю тактику вже не можуть використовувати. Тому що немає масовості, є тільки піхота у великій кількості. Танками незабезпечена, артилерія не видає необхідну кількість обстрілів на добу. Отже, вони зосереджуються на якихось локаціях, на окремих напрямках. Якщо ми кажемо про Запорізьку область, є загроза для Гуляйполя та Оріхового, тобто вузький напрямок", - каже експерт.

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Коваленко також зазначає, що якщо мовиться про Донецьку область - то росіяни зосереджені на Бахмуті, Авдіївці та Вугледарі.

"Бо біля Вугледара вони взагалі вже мають такі втрати, які несумісні з боєздатністю підрозділів. На Луганщині це напрямок Сватового. Куп’янськ, не виключаємо також Дворічне, це вже безпосередньо в Харківській області. А також Кремінна і Лиман – 100% вони намагатимуться там просуватись, бо для них це ідея фікс".

Нагадаємо, що Білий дім закликає Україну не зволікати з контрнаступом, щоб закріпити свої успіхи на полі бою.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському виданню Il Mondo заявив, що війна, яку розпочала Росія на чолі з диктатором Путіним, має закінчитися перемогою України і вкрай важливо не допустити замороження бойових дій.

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