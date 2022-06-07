Військовий експерт розповів, звідки ЗСУ можуть піти у потужний контрнаступ на Нову Каховку

Військовий експерт розповів, звідки ЗСУ можуть піти у потужний контрнаступ на Нову Каховку

Військовий експерт Михайло Жирохов розповів про плацдарм для контрнаступу Збройних сил України на Нову Каховку.

За його словами, це місце критично важливе для майбутнього контрнаступу, тому "за нього триматимемося будь-якими зусиллями".

Про це повідомляє НВ.

"Давидів Брід, там знаходиться плацдарм для наступу на Нову Каховку. Він залишається за нами", - сказав Жирохов.

За його словами, через постійні ворожі контратаки у ЗСУ "просто зараз немає фактично сил для того, щоб розвинути наступ далі".

"Але цей плацдарм критично важливий для майбутнього контрнаступу. І я думаю, що за нього триматимемося будь-якими зусиллями", — наголосив військовий експерт.

Нагадаємо, полковник Сергій Грабський вважає, що російським окупантам на початку повномасштабної війни вдалося швидко захопити Херсонську область, бо вони зосередили на цьому потужне угруповання. За його словами, росіяни зайшли на ту зону, де можуть себе забезпечувати, і далі не просуваються, тому що всі комунікації, які ведуть з тимчасово окупованого Криму, а їх всього дві, мають обмежені пропускні здатності.

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