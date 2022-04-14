Військовий експерт спрогнозував, коли Україна може повністю здобути перемогу у війні

Військовий експерт спрогнозував, коли Україна може повністю здобути перемогу у війні

За його словами, якщо Україні дадуть зброю в необхідній кількості та сучаснішу, це полегшить процес розгрому противника.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що російська армія може бути повністю розгромлена в Україні у найближчі кілька місяців.

Про це військовий експерт розповів в інтерв'ю OBOZREVATEL.

Він зазначив, якщо Захід надасть Україні необхідне важке озброєння, то це дозволить набагато швидше виконати завдання розгрому противника.

"За кілька місяців армія РФ в Україні може бути розгромлена повністю. Справа в тому, що наявність сучасних озброєнь або достатньої кількості озброєнь у нашої армії може кардинально змінити перебіг подій на нашу користь. Ми й так примудряємося тим озброєнням, яке маємо, громити ворога. А якщо нам дадуть зброю в необхідній кількості та сучаснішу, ми можемо цей процес полегшити для себе. У нас будуть менші втрати, а в масштабах усієї воєнної кампанії це дозволить набагато швидше виконати завдання розгрому противника", - сказав він.

У цьому ж інтерв'ю військовий експерт розповів, що може зупинити Путіна в Україні.

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