Військовий експерт розповів, чим могли вдарити по аеродрому РФ у Криму влітку

Українські військові вже завдавали ударів протикорабельними ракетами по так званих "вишках Бойка".

Збройні сили України влітку минулого року, могли завдати удари по російських об'єктах в окупованому Криму за допомогою безпілотників дальнього радіусу дії або перероблених протикорабельних ракет.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в Youtube.

Він припускає, що ЗСУ для ударів могли використати безпілотники.

"Перший варіант, який відразу приходить в голову, це використання безпілотників радянського зразка типу "Рейс-141" або "Стриж", які були помічені раніше. Вони є у нас на озброєнні. Ми могли їх модернізувати і застосувати", – заявив Жданов.

Експерт зазначає, що при доопрацюванні їх можна використовувати як крилаті ракети.

"Другий варіант – це ракети з дальністю пуску до 200 км. Могли бути ракети "Нептун", або "Гарпун". Тобто протикорабельні ракети, адаптовані для пусків по наземних цілях", – вважає Жданов.

Він підкреслив, що раніше ЗСУ вже завдавали ударів протикорабельними ракетами по так званих "вишках Бойка" в Чорному морі, де росіяни розмістили свою радіолокаційну апаратуру.

Раніше військовий експерт Олег Жданов пояснив логіку російських масованих ракетних атак, сказавши, що окупанти "хочуть лобом пробити стіну, і не дивлячись на те, що боляче, вони продовжують бити".

Також він вважає, що війна в Україні, яку Російська Федерація розпочала 24 лютого 2022 року, добігає своєї кульмінації.

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