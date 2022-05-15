Військовий експерт спрогнозував коли і продовж якого терміну можна очікувати переламу війни

Військовий експерт спрогнозував коли і продовж якого терміну можна очікувати переламу війни

Військовий експерт Сергій Кузан зазначає, що хоча зброя від партнерів уже почала надходити, але її недостатньо, щоб піти в контрнаступ і поки здійснити перелам у війні.

Севєродонецьк і Лисичанськ залишаються "номер один" в теперішніх цілях ворога і тому на фронті зараз почалася нова фаза війни, коли він намагається влаштувати для українців котел, про це в ефірі «Єдиного марафону» зазначив військовий експерт Сергій Кузан.

Водночас він додає, що зокрема ці два міста добре укріплені, тож у ворога вкрай малі шанси реалізувати план. Зокрема стримувати наміри окупантів вдається і завдяки новому озброєнню, яке надходить від партнерів.

Партнери дивуються наскільки вправно і швидко вдається українцям освоїти новітні гармати, які зокрема вже на передовій. «Це є унікальним досвідом, коли в бойових умовах проходить і екстрений курс навчання і одразу застосування. Українці показують справді високий клас», - каже Сергій Кузан.

Та вже наявне озброєння ще недостатнє, щоб здійснити перелам у війні, каже експерт. Доведеться ще зачекати нових поставок, щоб були укомплектовані підрозділи.

Тож про можливий контрнаступ, експерт зазначає, можна говорити, що він буде вже влітку і впродовж літа і буде здійснений перелам війни.

А поки Кузан зазначає, що зберігається загроза ракетних обстрілів, тож радять не нехтувати повітряними тривогами.

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