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Військовий експерт спрогнозував, коли почнуться контрнаступи українських військ на інших напрямках

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Військовий експерт спрогнозував, коли почнуться контрнаступи українських військ на інших напрямках

Командування Повітряних Сил

Зброя від партнерів допомагає не лише зупиняти ворога, але й міняти напрямок боїв.

ЗСУ все більше отримують зброї від партнерів і це дає можливість знищувати ворога і зупиняти їхні наступи, та навіть вже готуватись до контр наступальних дій, зазначив в ефірі «Єдиного марафону» в слоті ТСН військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

За його словами, за останні місяці припинили існування три найбільш боєздатні підрозділи російської армії, але Росія продовжує робити гучні заяви про свої плани в Україні, тому до кінця літа «основним військовим театром» буде донецький напрямок. «Це намагання вийти на лінію украплень ЗСУ в напрямку Славянська і Краматорська», - зазначає експерт.

Він нагадав, що за останні два тижні було тридцять успішних ударів по ворогу в їхньому тилу. Експерт зазначає, що завдяки таким точковим ударам відбулося гальмування наступальних дій і на Сході і на Півдні.

«А на херсонському і харківському напрямку, можна говорити, що окупаційні війська перейшли до пасивної оборони, стримують наступи Збройних сил України. Тому варто говорити, що з отриманням зброї від партнерів, яке вже надійшли до ЗСУ, варто очікувати зміни військового протистояння. Себто контрнаступу українських військових по декількох напрямках вже до кінця літа», - уточнив експерт.

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