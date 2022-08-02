Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Військовий експерт спрогнозував, коли завершиться нинішня фаза війни і на чию користь

Дата публікації
Перегляди
7122
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Військовий експерт спрогнозував, коли завершиться нинішня фаза війни і на чию користь

Фото: Прес-служба Генерального штабу ЗСУ

Військовий експерт Петро Черник вважає, що восени закінчиться нинішня фаза бойових дії в Україні.

Черник зауважує, якщо до України і надалі буде регулярно постачатися зброя від західних партнерів, то ЗСУ отримають перевагу у боях та здобудуть можливість завдати "великий вогневий вал" по ворогу.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник.

"На мій погляд, але я можу помилятися, наприкінці серпня – на початку вересня складуться перші умови для завдання противнику великих вогневих валів. Не швидше. І то ще добрий місяць потрібно попрацювати, – наголошує Петро Черник.

Черник вважає надзвичайно правильною тактику, яку обрав Генштаб ЗСУ у війні. За його словами, коротко її можна описати, як боротьбу якості проти кількості.

"Дуже важливо, що керівництво вдумливо використовує наявні ресурси, аби максимально нищити ворога", - сказав він.

Нагадаємо, ввечері 2 серпня по всій території був оголошений сигнал повітряної тривоги. Через декілька хвилин у Львівській області пролунав вибух. Вибухи чули у Червоноградському районі. У командуванні Повітрняних Сил ЗСУ повідомили, що РФ випустила по Україні вісім ракет, сім з них українській ППО вдалося збити.

Перший евакуаційний потяг з Покровська прибув до Кропивницького

Перший евакуаційний потяг з Покровська прибув до Кропивницького

Читайте також:

 


 

Наступна публікація