Військовий експерт спрогнозував, коли ЗСУ можуть вдатися до наступу та на яких напрямках

Ймовірно, це може статися через кілька тижнів.

Наразі російські окупанти мають наступальний потенціал, а тому ЗСУ дочекаються поки військо агресорки Росії виснажиться. Українські захисники "обточать" ворога в режимі активної оборони та перейдуть до контрнаступу.

Таку думку "24 каналу" озвучив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

Ймовірно, це може статися через кілька тижнів. За його словами, до кінця лютого російські військові підійматимуть градус наступальних дій, а вже в березні почнуть "здуватися". Коли в окупантів буде брак озброєння, ЗСУ почнуть контрнаступальні дії.

"Збройні Сили України розпочнуть наступальні дії десь у березні. Це не буде Донецький напрямок, бо наступати на Донецький кряж ми не будемо. Ймовірно, це буде Луганський та Запорізький напрямки", - вважає експерт.

За його словами, для бійців буде правильно починати контрнаступ, коли ворог виснажиться. Так, можемо очікувати відповідних новин вже у березні – квітні 2023 року.

Нагадаємо, екскомандувач Центральним командуванням США Девід Петреус вважає, що Збройні сили України зможуть відкинути російські війська ще далі вже влітку, але це залежатиме від постачання зброї та стратегії. За його словами, цього літа українські сили зможуть перерізати сухопутний коридор до Криму.

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