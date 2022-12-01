Військовий експерт спрогнозував, коли ЗСУ отримають потужні системи ППО SAMP-T

Західні союзники можуть надати Україні потужну систему протиповітряної оборони SAMP-T в першому кварталі 2023-го року.

Таку думку висловив військовий експерт Олександр Коваленко в ефірі "Еспресо".

"Терористична загроза від російських окупантів допомагає вирішувати питання, які раніше були перешкодою для прискореного надання Україні систем ППО. Однак, якщо говорити конкретного про системи ППО SAMP-T, то залежно від швидкості ухвалення рішення Україна зможе отримати ці системи вже в першому кварталі 2023 року. Така можливість у наших партнерів точно є", - підсумував він.

За його словами, удари РФ по українській критичній інфраструктурі прискорюють надання ЗСУ сучасних систем ППО.

"Бюрократичні процеси на Заході відбуваються набагато швидше, ніж це було на початку повномасштабного вторгнення", - пояснив він.

Нагадаємо, Україна веде переговори з союзниками щодо передавання американських систем протиповітряної оборони Patriot. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, якщо раніше про це не говорили, а лише Київ порушував це питання, то зараз діалог зрушив із мертвої точки.

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