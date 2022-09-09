Військовий експерт спрогнозував, яку зброю отримає Україна після "Рамштайну-5"

ЗСУ починають нову фазу ведення бойових дій і потребують інших типів озброєння, тому це питання повинні були обговорювати на зустрічі у форматі “Рамштайн” у четвер, 8 вересня.

Про те, яке саме нове озброєння отримають українські військові після засідання союзників та партнерів Пентагону на американській авіабазі Рамштайн, стане відомо лише після того, як ця зброя почне працювати на лінії зіткнення з російськими окупантами.

Таку думку висловив військовий експерт Олександр Коваленко в інтерв'ю ТСН.ua.

За його словами, якщо під час цієї зустрічі, яку проводив очільник Міністерства оборони США Ллойд Остін, буде досягнуто домовленість про постачання Україні нової зброї, ми про це дізнаємося не відразу.

“Про ракетне озброєння оперативно-тактичного рівня ми не дізнаємося сьогодні. Це та таємна позиція, про яку ми не чули в червні-серпні. Говорити про те, що ми отримаємо, можемо лише про те, про що чули дуже давно — боєприпаси для ствольної артилерії, наприклад снаряди “Ескалібур”, або інтелектуальні боєприпаси “Смарт” чи “Бонус”, більшу кількість реактивних боєприпасів. Про найцікавіше ми дізнаємося тоді, коли воно вже буде використовуватися в Україні на лінії зіткнення, або й взагалі по закінченню війни”, - зауважив військовий експерт.

Також Олександр Коваленко зазначив, що серед нових типів озброєння, про які можна почути у відкритих джерелах, можуть бути поставлені бойові броньовані машини, призначені для транспортування особового складу.

“ЗСУ починають іншу фазу ведення бойових дій, які потребують інших типів озброєння, які могли би підвищити наш коефіцієнт корисної дії”, - наголосив експерт.

Коваленко припустив, що в цьому контексті може йтися про озброєння оперативно-тактичного рівня, зокрема зенітно-ракетні комплекси для ППО, розраховані на середню або малу відстань знищення об’єктів, а також сучасні протикорабельні ракетні комплекси, які є універсальними, тож їх можна використовувати як елемент оперативно-тактичного рівня.