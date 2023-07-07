Військовий експерт вказав на переваги і недоліки касетних боєприпасів, які Україні можуть передати США

Військовий експерт Павло Нарожний розповів про переваги касетних боєприпасів і як вони допоможуть ЗСУ у війні.

Касетні боєприпаси, які США ймовірно передадуть Україні, вражають велику територію і стануть у нагоді українським військовим у боротьбі проти російських окупантів.

Таку думку висловив військовий експерт Павло Нарожний в ефірі телемарафону.

"В чому принципова різниця касетного боєприпасу. Це артилерійський боєприпас, або авіаційна бомба, або ракета, яка в повітрі розкривається і з неї випадає велика кількість гранат. І ці гранати "засівають" велику площу. Коли вона вибухає, в кожній цій гранаті знаходяться уламки, і набагато більша ймовірність вразити особовий склад, легкоброньовану техніку і так далі", - розповів експерт.

Однак, за його словами, ці боєприпаси мають один суттєвий мінус — деякі з них не розриваються і всіюють територію, тож її потім доводиться розміновувати.

"Приблизно один-два відсотка з цих гранат не вибухають і після того треба цю територію розміновувати. Але, на жаль, росіяни і так вже замінували цю територію... Росіяни використовують ці касетні боєприпаси без сумнівів, постійно", - розповів Павло Нарожний.

Він також порівняв американські касетні боєприпаси з радянськими.

"Американські боєприпаси набагато більш ефективніші. В касетному радянському боєприпасі "Ураган" — 30 гранат, в 155-міліметровому американському ствольному снаряді – 88 гранат. Тобто це дасть суттєву перевагу на полі бою нашій армії... Вони (російські військові, – ред.) дуже глибоко вкопалися, там типовий окоп – півтора-два рости людини. Якщо снаряд фугасний вибухне над головою — не знищить живу силу, а касетний боєприпас – знищить з великою ймовірністю", - пояснив експерт.

Нагадаємо, президент США Джо Байден схвалив надання Україні касетних боєприпасів. Про це нібито мають оголосити у США вже сьогодні, 7 липня. Це сталося після кількох місяців внутрішніх дебатів у США щодо того, чи постачати Україні суперечливі боєприпаси, які заборонені більшістю країн світу.

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