Військовий експерт вказав на слабке місце в російській обороні: де ЗСУ буде простіше наступати

Російським окупантам після звільнення Токмака Запорізької області буде складніше тримати оборону, оскільки там не такі щільні оборонні споруди, а здебільшого - лише блокпости.

Про це сказав військовий аналітик Олексій Гетьман в етері Freeдом.

"Навіть якщо подивитися на ті лінії укріплені, які малюються на карті DeepState (це дані від супутника), то ми бачимо, що там лінії вже не такі щільні. А за Токмаком навколо нього збудовані оборонні споруди, а далі практично до узбережжя Азовського моря - вже тільки блокпости росіян на дорогах і все... Досить очевидно, що там, де просто немає лінії оборони - нам буде наступати простіше. Не можна сказати, що це буде дуже просто і що там ворога немає. Він буде чинити опір, але вже йому буде тримати оборону важче, а нам наступати буде легше", - пояснив він.

Олексій Гетьман зазначив, що окупанти посилюють Запорізький напрямок, зокрема перекинули туди 76-ту гвардійську десантно-штурмову бригаду, з Херсонського напрямку - 7-му гірсько-десантну бригаду.

"Вони це теж розуміють, тому перекинули туди з Куп'янського напрямку 76-ту гвардійську десантно-штурмову бригаду, з Херсонського напрямку - 7-му гірсько-десантну бригаду... Тобто вони посилюють Запорізький напрямок, перекидаючи війська вздовж лінії фронту... Наші партнери можуть готуватися до хороших новин... Судячи з того, які сили ми туди задіяли і що там залишилося у ворога, ми будемо наступати ще швидше, ніж наступали", - сказав аналітик.

Олексій Гетьман зазначив, що до Токмака залишилось близько 20 кілометрів.

"До Токмака ще близько 20 кілометрів, до узбережжя - близько 100 кілометрів, але цілком можливо, що до дощів і до бездоріжжя осіннього у нас вийде дійти до узбережжя Азовського моря. Або хоча б (це теж один із планів нашого Генерального штабу) вийти на відстань 15-20 кілометрів до узбережжя, щоб тримати під артилерійським контролем усе, що там може рухатися з континентальної Росії в бік Криму", - зазначив він.

Нагадаємо, голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі вважає, що Україна у недалекому майбутньому зможе отримати літаки F-16.

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