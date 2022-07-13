Військовий експерт з Британії назвав два ключових міста, де найближчим часом розгорнуться вирішальні події війни

Науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) Самір Пурі вважає, що Слов'янськ та Краматорськ найближчим часом стануть ключовими містами, де розгорнуться головні події війни.

За його словами, ці міста можуть повторити сценарії Маріуполя чи Сєвєродонецька.

Про це повідомляє CNN.

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Окрім цього, він додав, українські підрозділи можуть перейти в контрнаступ у південних регіонах та спробувати деокупувати місто Херсон, що є головним на південному фронті.

"Ці міста (Слов'янськ та Краматорськ - ред.) підготовлені до того, щоб стати гарячими точками протягом кількох місяців. Тепер вони оточені зі сходу та півдня територією, яка контролюється російськими військовими. Їхня окупація стане великим проривом для Кремля", - сказав Пурі.

Він також зауважив, війна переросла в протистояння двох виснажених армій, але та сторона, яка завдати вирішального удару, переламає хід усієї війни.

На думку західних аналітиків, наступна фаза повномасштабної війни - третя - може виявитися не останньою, але вона може визначити майбутнє центрального регіону України, що значною мірою визначить результати війни.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов окреслив два сценарії розвитку війни в Україні найближчим часом.

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