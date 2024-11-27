Військовий експерт заявив про неефективність солдатів КНДР у війні: подробиці

Відомі факти ліквідації північнокорейських солдатів.
Війська Північної Кореї зазнали численних втрат на війні в Україні. Ці втрати показують неефективність цих солдатів на фронті.
Про це заявив генерал, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в ефірі телеканалу FREEДОМ.
Він наголосив, що українські Збройні сили вже завдавали ударів по точках, де перебували саме військові з КНДР. Що більше - відомі факти їхнього знищення.
"Вони (війська північної Кореї - Ред.) перебувають у другому ешелоні. Поки що залучення епізодичне, підтягують на поле бою. Але вже ці втрати вказують на те, що вони неефективні, не готові в морально-політичному плані відверто воювати. Тому російські офіцери з побоюванням ставляться, як їх залучити", - висловився Маломуж.
За його словами, існують розбіжності між росіянами та північнокорейцями як у форматі служби, так у форматі ставлення до місцевого російського населення.
"Ті поводяться дуже негативно. Це плюс нам. Ці розбіжності можуть переростати в міжусобні, навіть військові зіткнення”, — додав генерал.
Нагадаємо, Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ. Станом на 27 листопада ЗСУ знищили 735 410 окупантів.
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