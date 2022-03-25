Військовий експерт заявив, що запуск ядерної зброї залежить не лише від Путіна

Військовий експерт заявив, що запуск ядерної зброї залежить не лише від Путіна

До ядерної зброї є спеціальні допуски, ключі, заявив Мусієнко.

Росія може використати ядерну зброю, але це рішення залежить не лише від президента РФ Володимира Путіна, який цинічно напав на Україну, вбиваючи мирних людей, зокрема, дітей.

Про це розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі 24 каналу.

За його словами, до цієї зброї є спеціальні допуски, ключі. Є й окремі офіцери, які виконують це рішення – запустити ядерну зброю чи ні.

"Не від одного Путіна залежить запуск ядерної зброї", – пояснив військовий експерт.

Тож має дійти по ієрархії безпосередньо до того, хто тисне фінальну кнопку на підводному човні чи на літаку.

"Тому, я думаю, на нашу користь грає й те, що система дасть збій, і вони не виконають цього наказу. Така імовірність висока і це нас врятує", – вважає фахівець.

Нагадаємо, колишній посол України в Польщі Андрій Дещиця заявив, що Польща розуміє всі загрози з боку Росії, а тому вже готується до ймовірної атаки держави-агресорки.

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